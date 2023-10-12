Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. ile 7 yıl hapis cezası kesinleşen M.K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiren hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aralanan F.K. de polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.