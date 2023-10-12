Sarıoğlan'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.
Müftülük bünyesinde Sarıoğlan Belediye Düğün salonunda düzenlenen konferans Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Fırat tarafından verildi.
Programda "Peygamber, İman ve İstikamet" konuları anlatıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi de yapıldı.