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        Sarıoğlan'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:10
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        Sarıoğlan'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi.

        Müftülük bünyesinde Sarıoğlan Belediye Düğün salonunda düzenlenen konferans Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Fırat tarafından verildi.

        Programda "Peygamber, İman ve İstikamet" konuları anlatıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi de yapıldı.

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