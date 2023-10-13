Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
Giriş: 13.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:42
Kayseri’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.