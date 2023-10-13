Hayırsever Nevin Akyurt Kayseri'de anılacak

Kayseri'de Cihannüma Derneği ve Talas Belediyesi iş birliğiyle "Kayseri'nin Müstesna Vakıf İnsanı Nevin Akyurt Vefa ve Anma Gecesi" etkinliği düzenlenecek.

Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı İzzet Serkuş, yazılı açıklamasında, Kayseri'de hayırseverliğiyle iz bırakan Nevin Akyurt'a vefa borcu olarak Talas Belediyesi ile anma gecesi düzenlediklerini bildirdi.

Programda siyasetçilerden bürokratlara, vakıf ve dernek temsilcileri bir çok ismin bir araya geleceğini belirten Serkuş, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilimizin milletvekilleri ve il protokolünün yanı sıra Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ve Prof. Dr. Nihat Bengisu'nun da katılacağı bu anlamlı gecenin Nevin Akyurt ablaya vefa anlamı taşıdığı önem kadar, Cihannüma Derneği'nin bundan sonra düzenlemeyi planladığı örnek şahsiyetlere vefa ve anma geceleri anlamında da önemi büyük. Nevin Akyurt ablanın hayatından kesitlerin yer alacağı program, değerli katılımcıların Nevin Abla ile ilgili hatıratları, Nevin ablanın sevdiği şiirler, sanatçı Mehmet Diker ve ekibinin seslendireceği ezgiler ile devam edecek."