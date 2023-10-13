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        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, günde 300 bin aracın kullandığı yolu asfaltladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:55 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:55
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, günde 300 bin aracın kullandığı yolu asfaltladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, Talas Bulvarı'nın Kartal Kavşağı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi girişi arasında bulunan ve günde yaklaşık 300 bin aracın kullandığı 2 bin 200 metrelik yan yolda, yol çizgilerini çekerek, çalışmayı tamamladı.

        Yolda, sürüş konforu ve tekerlek izi oturmalarına dayanımlı asfalt kullanıldı.

        - Büyükşehir Belediyesinden GES projesine maddi destek

        Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projesine 4 milyon 744 bin lira destek verecek.

        Epçe Mahallesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projesi SS Epçe Köyü Sulama Kooperatifi Güneş Enerji Santrali’nde (GES) paydaş olan Büyükşehir Belediyesi, projenin toplam 8 milyon 244 bin liralık ihale bedelinin 4 milyon 744 bin liralık kısmını karşılıyor.

        Kalan 2 milyon lirayı Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), 1 milyon 500 bin lirayı da Öksüt Madencilik üstleniyor.

        250 çiftçi ailenin faydalanacağı proje sayesinde toplam 2 bin 400 dekar alan sulanacak.

        - Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, ERÜ öğrencileri ile buluştu

        Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

        Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Aydın, meslek hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

        Öğrencilere nasihatlerde bulunan Aydın, gelen soruları yanıtladı.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da Aydın'a teşekkür etti.

        Programa, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        - NNYÜ'de açılış töreni ve oryantasyon etkinliği düzenlendi

        Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla açılış töreni ve oryantasyon etkinliği düzenlendi.

        Üniversitenin öğrenci kulüpleri, ERASMUS imkanları ve idari birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği açılış törenindeki konuşmalardan sonra kampüs alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Öğrenci kulüpleri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte oyun oynandı, yarışma ve gösteri yapıldı, sanatçılar konser verdi.

        - KAYÜ ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile ORAN Kalkınma Ajansı arasında Kayseri'deki sebze ata tohumu potansiyelinin belirlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile iki kurumdan ilgililer katıldı.

        Konuşmaların ardından Karamustafa ile Kilci, iş birliği protokolüne imza attı.

        İş birliği protokolü ile kentteki sebze ata tohumu potansiyelinin belirlenmesi, üretimi ve korunmasına yönelik yapılacak çalışmaların tespiti amaçlanıyor.

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