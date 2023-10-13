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        ERÜ Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli atıldı

        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:25
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        ERÜ Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli atıldı
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        Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli törenle atıldı.

        Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu tarafından Ziraat Fakültesi için yaptırılacak laboratuvar binasının temel atma törenine katılan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'nin en ihtiyaç duydukları anda elini taşın altına koyan hayırseverlerin şehri olduğunu ifade etti.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu'na teşekkür ederek, çok büyük bir övgüyü hak ettiğini söyledi.

        ERÜ hakkında bilgi veren Altun, özellikle sağlık ve mühendislik alanlarında Türkiye'de ilk sıralarda yer aldıklarını belirtti.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ise fakülteleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Hayırsever Çıkrıkçıoğlu da laboratuvar binasının hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından laboratuvar binasının temeli atıldı.

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