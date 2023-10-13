Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de okulda yangın tatbikatı yapıldı

        Kayseri'de Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir okulda yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de okulda yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri’de Dünya Afet Riskinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir okulda yangın tatbikatı yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Talas ilçesi Şehit Abdullah Şaşdım Ortaokulu'nda AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının düzenlediği tatbikatta, alarmın çalmasıyla öğrenciler, ekiplerin kontrolünde sınıfları tahliye ederek okul bahçesinde toplandı.

        İtfaiye ekipleri, senaryo gereği okulda mahsur kalan öğrencileri araç merdiveni ile kurtardı. Dumandan etkilenen öğrenciler ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye personeli, okul bahçesinde toplanan öğrencilere, yangına müdahalenin nasıl yapılacağını uygulamalı gösterdi.

        Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin eğitimli köpeği de gösteri sundu.

        Tatbikata Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan ve AFAD İl Müdürü Osman Atsız katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        Büyükçekmece'de polisi şehit eden çeteye operasyon!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Takside dehşet kamerada! Kaldırım taşıyla gasp girişimi!
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Putin'den İsrail'in kara operasyonu hazırlığı hakkında açıklama
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü

        Benzer Haberler

        ERÜ Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli atıldı
        ERÜ Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli atıldı
        Yeni KKKA aşısı için klinik öncesi çalışmalara başlandı
        Yeni KKKA aşısı için klinik öncesi çalışmalara başlandı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Hayırsever Nevin Akyurt Kayseri'de anılacak
        Hayırsever Nevin Akyurt Kayseri'de anılacak
        Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari 6 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 6 şüpheliye gözaltı
        Kayseri'de aranan 6 şüpheliye gözaltı