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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:50
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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda 38 GA 405, 40 DV 877 ve 38 NF 009 plakalı otomobiller ile 38 ZR 771 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

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