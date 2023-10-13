Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kitap Fuarı açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kayseri Kitap Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Kitap Fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kayseri Kitap Fuarı açıldı.

        Vali Gökmen Çiçek, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışında, ilim ve irfan şehri olarak anılan Kayseri'de böylesine büyük çaplı ve coşkulu bir kitap fuarının düzenlenmesini çok önemsediğini söyledi.

        Fuarı geçen yıl 935 bin kişinin ziyaret ettiğini, bunun gelecek için umut verici olduğunu ifade eden Çiçek, bu yıl çok daha fazlasını beklediklerini vurguladı.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de kitap fuarlarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün dünyada en az okuyan uluslar arasındayız. En az kitap basılan ülkeler arasındayız. Kitap fuarında çok kitap basıldığını görebilirsiniz ama dünyayla kıyaslandığında ne yazık ki ülkemizde yeterli oranda kitap okuyan yok. Okumayınca yazar da aynı şekilde yetişmiyor. Bunlar birbirini besleyen halkalar."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 385 yayınevi ve 504 yazarın katılacağı fuarda edebiyat dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağını söyledi.

        Yazarların söyleşi ve imza günleri düzenleyeceği fuarda öğrenci ve kitapseverler için ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarını belirten Büyükkılıç, 22 Ekim'e kadar açık olacak fuara çevre illerden de ziyaretçi beklediklerini aktardı.

        Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        İETT otobüsüne bıçaklı saldırı
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de okulda yangın tatbikatı yapıldı
        Kayseri'de okulda yangın tatbikatı yapıldı
        ERÜ Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli atıldı
        ERÜ Ziraat Fakültesi laboratuvar binasının temeli atıldı
        Yeni KKKA aşısı için klinik öncesi çalışmalara başlandı
        Yeni KKKA aşısı için klinik öncesi çalışmalara başlandı
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Hayırsever Nevin Akyurt Kayseri'de anılacak
        Hayırsever Nevin Akyurt Kayseri'de anılacak