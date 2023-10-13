Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kayseri Kitap Fuarı açıldı.

Vali Gökmen Çiçek, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışında, ilim ve irfan şehri olarak anılan Kayseri'de böylesine büyük çaplı ve coşkulu bir kitap fuarının düzenlenmesini çok önemsediğini söyledi.

Fuarı geçen yıl 935 bin kişinin ziyaret ettiğini, bunun gelecek için umut verici olduğunu ifade eden Çiçek, bu yıl çok daha fazlasını beklediklerini vurguladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de kitap fuarlarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada en az okuyan uluslar arasındayız. En az kitap basılan ülkeler arasındayız. Kitap fuarında çok kitap basıldığını görebilirsiniz ama dünyayla kıyaslandığında ne yazık ki ülkemizde yeterli oranda kitap okuyan yok. Okumayınca yazar da aynı şekilde yetişmiyor. Bunlar birbirini besleyen halkalar."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 385 yayınevi ve 504 yazarın katılacağı fuarda edebiyat dünyasının önemli isimlerinin ağırlanacağını söyledi.

Yazarların söyleşi ve imza günleri düzenleyeceği fuarda öğrenci ve kitapseverler için ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacaklarını belirten Büyükkılıç, 22 Ekim'e kadar açık olacak fuara çevre illerden de ziyaretçi beklediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.