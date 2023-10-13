11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ'de düzenlenen programa katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Türkiye" konulu programın açılış kokteyline katıldı.

Programda Gül'ün yanı sıra AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, akademisyenler ve davetliler de bulundu.

Rektör Yılmaz, programda, etkinliğin yarınki bölümünde gerçekleştirilecek panellerle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yüzyılını değerlendireceklerini söyledi.

Cumhuriyetin ilk yüzyılının insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Söz konusu panellerle hem bu dönemi anlamaya hem de gelecek yüzyıl için dersler çıkarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Program video gösterimi, Erciyes Üniversitesi Klasik Türk Müziği topluluğunun konseri, Cumhuriyet temalı resim ve fotoğraf sergisinin açılışıyla sona erdi.