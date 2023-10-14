Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor'un olağanüstü kongresi 21 Ekim'e ertelendi

        Kayserispor Kulübünün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 21 Ekim'e ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'un olağanüstü kongresi 21 Ekim'e ertelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayserispor Kulübünün olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için 21 Ekim'e ertelendi.

        Kadir Has Kongre Merkezi'nde, 7405 sayılı kanuna uygunluk sağlanması için tüzük değişikliği yapılması amacıyla planlanan genel kurula delegelerden katılım olmadı.

        Ertelenen olağanüstü kongre, 21 Ekim Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Araçların camları buz tuttu! O kentimiz ekim ayında -5 dereceyi gördü!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Adana'da şoke eden olay! Bisiklet hırsızı diye yakalanmıştı!
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
        Kayseri'de 36 bin nüfuslu ilçeden 18 ülkeye elma ihracatı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Özhaseki: Medeni geçinen batı ülkelerinin hepsi o vahşilere destek ve...
        Bakan Özhaseki: Medeni geçinen batı ülkelerinin hepsi o vahşilere destek ve...
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ'de düzenlenen programa katıldı
        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜ'de düzenlenen programa katıldı
        Kayseri Kitap Fuarı açıldı
        Kayseri Kitap Fuarı açıldı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı