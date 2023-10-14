AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, Kayseri'de başladı
2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde start aldı.
2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde start aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi önünde toplanan yarışçılar, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun verdiği startla yarışa başladı.
Bugün deneme sürüşlerinin gerçekleştirileceği yarışlarda yarın final müsabakaları yapılacak.
Tırmanma yarışlarının Melikgazi'ye renk kattığının altını çizen Palancıoğlu, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) Başkanı Nevzat Aslan ise Kayseri'de bulundukları için mutlu olduklarını belirtti.