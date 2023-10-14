Talas'ta söyleşi günleri başladı

Kayseri’nin Talas ilçesinde öğrenciler için söyleşi günleri düzenlendi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6. Kayseri Kitap Fuarı için şehre gelen Prof. Dr. Vahdettin Engin ve tarihçi yazar Emel Engin, Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde bulunan çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Vahdettin Engin, kültüre ve sanata önem verdiğini ifade ederek belediyeye teşekkür etti.

Emel Engin ise öğrencilerle buluştukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kanuklar, milli mücadele yılları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı sırasındaki fedakarlıklar ve Cumhuriyetin ilanı sürecini de anlattı.