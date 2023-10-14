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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Nevin Akyurt'u anma programına katıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri'nin Müstesna Vakıf İnsanı Nevin Akyurt Vefa ve Anma Gecesi" programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:13
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        Bakan Özhaseki, Kayseri'de Nevin Akyurt'u anma programına katıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kayseri'nin Müstesna Vakıf İnsanı Nevin Akyurt Vefa ve Anma Gecesi" programına katıldı.

        Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi ve Talas Belediyesi tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Kayseri'de hayırseverliğiyle iz bırakan Akyurt'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Burada konuşan Bakan Özhaseki, yaşadığı bazı anıları paylaştığı Akyurt'u hep hayır işlerinde, güzel işlerde gördüklerini anlattı.

        Akyurt'a hayır işlerinde her zaman destek olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Cenabı Allah'a şükürler olsun, Allah bizi hep iyilerle karşılaştırdı. İyilerle devam ettirdi. Böyle insanları tanımak Cenabı Allah'ın da bir lütfu." diye konuştu.

        Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı İzzet Serkuş, Nevin Akyurt'un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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