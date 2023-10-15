Üniversite öğrencileri, kültür yolu gezileriyle Kayseri'yi tanıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesince düzenlenen "kültür yolu gezisi" programı kapsamında, kente yeni gelen üniversite öğrencileri kentin tarihi ve doğa güzelliklerini keşfediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Üniversitesince düzenlenen "kültür yolu gezisi" programı kapsamında, kente yeni gelen üniversite öğrencileri kentin tarihi ve doğa güzelliklerini keşfediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, rehber eşliğindeki gezide, öğrencilere kentin tarihi eserleri tanıtılırken, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise teleferik gezisi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği ile kültür, tabiat ve gastronomi alanında zenginlikleri olan şehri öğrencilere gezdirdiklerini belirtti.

Karamustafa, öğrencilerin bu etkinlikle şehri tanıma fırsatı yakalayacaklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise köklü ve kadim bir şehir olan Kayseri'nin, Anadolu'nun ortasında bütün ticaret yollarının üzerinden geçtiğini aktardı.

Yeni eğitim öğretim döneminde kentte 13 binin üzerinde yeni öğrencinin bulunduğunu belirten Elcuman, "Sizler her biriniz şehrimizi tanıtmada gönül elçisi olacaksınız. Şehri iyi tanıdıkça, şehrin güzelliklerini anladıkça, arkadaşlarınıza ve yakın çevrenize bunu anlatacaksınız. Bence bu çok değerli. Umarım çok keyifli bir gezi olur. Rehber arkadaşlarımız size eşlik edecekler. Şehrin zenginliğini anlatacaklar. Size, birçok imkan sunmaya çalışıyoruz. Her bir köşesini, sokağını ayrı ayrı öğrenin." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Kalesi, Hunat Medresesi, Erciyes Kayak Merkezi gibi yerleri rehberler eşliğinde gezdi.