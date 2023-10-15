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        Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:43 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:54
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        Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre ölçüldü
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, gece saatlerinde başlayan kar, gün içerisinde de aralıklarla devam etti.

        Yağış sonrası 2800-3917 rakımlı kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü.

        Erciyes Dağı'nın yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü.

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