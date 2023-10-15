MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de konuştu: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Ecdadımızdan aldığımız emanetler, millet ve devletçe sahip olduğumuz kültürün gereği. Biz her zaman nerede bir zulüm varsa onun karşısında olduk. Bugün de bunun karşısında oluruz. Kimse kararlılığımızı yabana atmasın. Gerekirse bu yolda ölürüz ve şehit oluruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Ecdadımızdan aldığımız emanetler, millet ve devletçe sahip olduğumuz kültürün gereği. Biz her zaman nerede bir zulüm varsa onun karşısında olduk. Bugün de bunun karşısında oluruz. Kimse kararlılığımızı yabana atmasın. Gerekirse bu yolda ölürüz ve şehit oluruz." dedi.

Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanlığınca Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temalı Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya değindi.

Gazze'ye yönelik başlatılan eylemlerin bir soykırıma dönüştüğünü savunan Özdemir, şöyle konuştu:

"7 Ekim günü başlayan çatışmalarda çok sayıda sivil hedef alınmaya başlanmıştır. 400 yıl Türk sancağı altında adaletiyle, huzur içerisinde yaşayan Kudüs ve çevresindeki coğrafya, bugün ne yazık ki kan, gözyaşı, ölüm ve zulümle anılıyor. Bunu kabul edebilecek bir vicdan yeryüzünde yoktur. Ancak bilhassa İsrail'in sözde terörle mücadele adı altında Gazze'ye yönelik başlatmış olduğu eylemlerse gitgide bir soykırıma dönüşmekte ve açık bir insan hakları ihlaline, insanlık suçu haline gelmektedir. Bugün Gazze'ye su ve elektrik verilmemektedir. Gazze'de gıda giriş çıkışına müsaade edilmemektedir."

Özdemir, Filistin'in dünya ülkeleri arasında yerini alması gerektiğinin altını çizdi.

Bir an evvel öncelikli olarak taraflar arasındaki ateşkesin tesis edilmesine yönelik girişimlerin başlatılması ve sonuç alınması gerektiğini aktaran Özdemir, "Bunun hemen ardındansa uygun iklime haiz ve karşılıklı güven verici adımlarla temellendirilen barış görüşmelerinin de başlatılması gerekmektedir. Üçüncü adım ise 1967 sınırlarıyla tanımlanan bağımsız, egemen Filistin'in de artık dünya ülkeleri arasında yerini almasının vaktinin geldiğine inanıyoruz. Bu olmazsa Orta Doğu'ya barış hakim olmayacaktır." diye konuştu.

- "İsrail'in gerçekleştirdiği zulümler karşısında herkes sussa biz susmayacağız"

Özdemir, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların bölgesel bir savaşa doğru evrilme riski taşıdığını belirterek, ABD'nin Doğu Akdeniz'e donanma göndermesine tepki gösterdi.

Mazlumların hak ve hukukunu her zaman koruyacaklarını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Kimse kusura bakmasın. İsrail'in gerçekleştirdiği zulümler karşısında herkes sussa biz susmayacağız, herkes dursa biz durmayacağız. Türkiye olarak mazlumların hak ve hukukunu her koşul ve şart altında savunmaya devam edeceğiz. Ecdadımızdan aldığımız emanetler, millet ve devletçe sahip olduğumuz kültürün gereği. Biz her zaman nerede bir zulüm varsa onun karşısında olduk. Bugün de bunun karşısında oluruz. Kimse kararlılığımızı yabana atmasın. Gerekirse bu yolda ölürüz ve şehit oluruz. Bayrak olup dalgalanırız, rüzgar olur eseriz, yıldırım, kasırga, tufan olur ama zalimin zulmüne asla geçit vermeyeceğiz."

İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısına da değinen Özdemir, "Birileri bu terör eylemiyle Türkiye'yi kararlı istikametinden döndüreceğini zannetti ancak bunda başarılı olamadı." dedi.

Özdemir, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde de partilerinin belediye sayısını arttıracağını sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç da hiç kimsenin Türk milletinin azmini ve iradesini zayıflatamayacağını kaydetti.

MHP olarak Tük milletinin hizmetinde olmaya ve Türkiye'yi daha büyük hedeflere taşımaya devam edeceklerini vurgulayan Kılıç, "Hiçbir güç Türk milletinin azmini ve iradesini zayıflatamaz. Şimdiye kadar zayıflatamadı, bundan sonra da Allah'ın izniyle zayıflatamayacaktır. Ülkemize kastedenlerle, dostluklarımıza ve en önemlisi birlikte yaşama ülkümüzden rahatsız olanlarla görülecek hesabımız vardır." diye konuştu.