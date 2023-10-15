Kayseri'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Kayseri'de 5 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın sırasında binada mahsur kalan biri bebek 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kayseri'de 5 katlı apartmanın sığınağında çıkan yangın sırasında binada mahsur kalan biri bebek 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İddiaya göre, Osman Kavuncu Mahallesi Atılgan Sokak'taki 5 katlı apartmanın sığınak bölümünde çocukların gazete yakması sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sığınakta bulunan eşyalara sıçraması sonucu binayı duman sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan 3 günlük bebek ve annesinin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi sığındıkları balkonlardan merdivenle kurtardı.
Bazı vatandaşlar da ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Bina sakinlerinden Mustafa Ecevit, AA muhabirine, aniden her yeri duman sardığını belirterek, "Birdenbire dumanı fark ettim. Aralığa çıktığımda duman vardı. Bodrum katta yangın çıkmış. Bizde sıkıntı yok. Biz de komşularda balkona çıktık." dedi.