Kayseri Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Kayseri Valiliği, kurumun ve Vali Gökmen Çiçek'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı.
Kayseri Valiliği, kurumun ve Vali Gökmen Çiçek'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı halkı uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Gökmen Çiçek'in ismi ve valiliğin logosu, sosyal medya ve iletişim numaraları kullanılarak, SMA hastası E.Ç. için annesi S.Ç. adına dolandırma maksatlı bağış kampanyası düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Valiliğimize ait resmi sosyal medya hesapları ve Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in adı kullanılarak dolandırma maksatlı arayan numaralara itibar edilmemesi ve hemen emniyete bildirilmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.