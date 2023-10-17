Kayseri Kitap Fuarı'nı bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nı yaklaşık bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nı yaklaşık bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ekim'de Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan kitap fuarında, 380 yayınevi ve 504 yazar yer alıyor.

Yaklaşık 3 milyon kitabın yer aldığı fuara gitmek isteyen vatandaşlar için belediye tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor.

Fuar alanında stant açan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa birimleri de fuar süresince kitapseverlerin talep, istek ve önerilerini dinliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 22 Ekim'e kadar açık olacak fuara tüm kitapseverleri beklediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ''Genç Dostu Şehir'' ödülü aldıklarını aktaran Büyükkılıç, ''Orta Anadolu'da kendisinden söz ettiren ve Türkiye'de de sayılı kitap fuarlarından olan fuarımıza geçen sene 935 bin ziyaretçimiz gelmişti. Bu senede inşallah 1 milyona yakın ziyaretçiyi bekliyoruz. Burada 500'ün üzerinde yazarımız, 380 yayınevimiz ve 3 milyon civarında kitap ile kitapseverlere en güzel fırsat ve ortam sağlandı. Kayseri'miz için ayrı bir zenginlik kaynağıdır. Çocuklarımızın ufkunu açmak, onların Kayseri'ye ve ülkemize yakışır şekilde özgüvenle yetişmelerini sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.'' ifadesini kullandı.