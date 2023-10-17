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        Kayseri'de "gacer" buğdayının yaygınlaştırılması için protokol imzalandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde ekilen "gacer" buğdayının tanıtımı ve yaygınlaştırılması için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:34
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        Kayseri'de "gacer" buğdayının yaygınlaştırılması için protokol imzalandı
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        Kayseri'nin Develi ilçesinde ekilen "gacer" buğdayının tanıtımı ve yaygınlaştırılması için protokol imzalandı.

        Kayseri Üniversitesinden (KAYÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi arasında senato salonunda iş birliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

        Törene, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

        Burada konuşan Karamustafa, uygulama ve proje odaklı üniversite misyonuyla eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında, toplum yararına projeler de ürettiklerini belirtti.

        Develi Belediyesi ile gacer buğdayının coğrafi işaretlenmesinin yapılması konusunda çalıştıklarını anımsatan Karamustafa, "Bu birlikteliği Aşçılık Akademisi ile devam ettirdik. Develi Belediyesi ile iş birliğimizi, gacer buğdayının tanıtımına yönelik etkinliklerle devam ettireceğiz. Develi kampüsümüzdeki Ata Tohumu Uygulama ve Araştırma Merkezimiz gerek ORAN Kalkınma Ajansı gerekse yerel yönetimlerle ata tohumu gacer buğdayına yönelik ortak çalışmalarını sürdürecek." ifadelerini kullandı.

        Protokol kapsamında, 18 Ekim'de Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde "Ata Tohumu Develi Gacer Buğdayı Paneli" ile Develi Kadın Kooperatifine Yönelik Gacer Buğdayı Ürün Geliştirme Atölye Çalışması gerçekleştirilecek.

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