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        Kayseri'de bir kişi bıçakla yaralandı

        Kayseri'de bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:56
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        Kayseri'de bir kişi bıçakla yaralandı
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        Kayseri'de bir kişinin bıçakla ağır yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sanayi Mahallesi 6002. Cadde'de S.Y. (46) ve A.T. (44) ile A.P. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada A.P. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        A.P. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, S.Y. ve A.T. gözaltına alındı.

        A.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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