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        Tarihi Kentler Birliği'nden Kocasinan Belediyesine ödül

        Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 22'ncisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Hıdırellez Tepesi çevre düzenleme çalışmasıyla proje ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:36
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        Tarihi Kentler Birliği'nden Kocasinan Belediyesine ödül
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        Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) 22'ncisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Hıdırellez Tepesi çevre düzenleme çalışmasıyla proje ödülüne layık görüldü.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi ve kültürel eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

        Çolakbayrakdar, Türkiye genelinde TKB'den ödül alan dokuz belediyeden biri olmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

        Restore edilen ve ödül getiren projeyle ilgili bilgi veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "1241- 1242'lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı restore ettik. Gök Gözlem Evi haline dönüştürdüğümüz tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bizden sonraki kuşaklara aktaracağız."

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