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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den Büyükkılıç'a ziyaret

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:47
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'den Büyükkılıç'a ziyaret
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ziyarette yaptığı konuşmada, Şen'i Kayseri Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

        Büyükkılıç, Şen'in 6. Kayseri Kitap Fuarı'ndaki söyleşisi için kente geldiğini belirtti.

        Şen de Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.

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