Talas Belediyesi yeni üniversiteliler için oryantasyon gezisi düzenledi
Talas Belediyesi, bu yıl üniversiteyi kazanarak Kayseri'ye gelen öğrencilere, ilçeyi tanımaları amacıyla oryantasyon gezisi düzenledi.
Talas Belediyesi, bu yıl üniversiteyi kazanarak Kayseri’ye gelen öğrencilere, ilçeyi tanımaları amacıyla oryantasyon gezisi düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler otobüslerle ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek, rehberlerden bilgi aldı.
Tur esnasında düşüncelerini paylaşan Hunat Hatun Kız Yurdu Memuru Koordinatör Yaren Gökçe Bacanlı, etkinlikle öğrencilerin yaşadıkları ilçeyi yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.
Organizasyon kapsamında ilerleyen haftalarda diğer yurtlarda kalan öğrenciler için oryantasyon gezisi düzenlenecek.