Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nden Büyükşehir Belediyesine ödül Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatarak tedavi gören hastaların yakınları için hayata geçirdiği Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatarak tedavi gören hastaların yakınları için hayata geçirdiği Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla projelendirilen ve hayırseverlerin iş birliği ile Kayseri Şehir Hastanesi karşısında faaliyet gösteren Serpil-Mehmet İştahlı Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi ile Erciyes Üniversitesi karşısında hizmet veren Ali İhsan Erbil, Gülsevim Erbil Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda "Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesini temsilen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin katıldı.

Ergin, ödülü, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın elinden aldı.