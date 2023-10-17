Kayseri Valisi Gökmen Çiçek göz bandı takarak görme engellilerle yürüdü

KAYSERİ-Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, farkındalık oluşturmak için düzenlenen programda göz bandı takıp görme engellilerle yürüdü.

Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şubesi tarafından, "Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" kapsamında düzenlenen program, şube binası önünde başladı.

Vali Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl katıldığı yürüyüşü bu sene de hep birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Gün içinde birçok zorlukla mücadele eden görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Farkındalık oluşturmak için buradayız. Bazen esnaflarımızın dışarıya ürünlerini çıkarmaları, bazen de onların yürüyeceği yolların üzerine park yasağına rağmen araçların park edilmesi, onların zaten zor olan hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Biz hem Valilik hem Büyükşehir hem de ilçe belediyeleri olarak onların hayatlarını kolaylaştırmakla mükellefiz. Birinci derecede sorumluluğumuz bu. Kayseri'yi görme engellilerimiz için daha yaşanabilir bir kent yapmak istiyoruz."

Daha sonra Vali Çiçek ve katılımcılar, göz bandı takarak görme engellilerle bir süre yürüdü.

Melikgazi Belediyesi önünde tamamlanan yürüyüşün ardından, düzenlenen konserle etkinlik sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Altı Nokta Körler Derneği Kayseri Şube Başkanı Murat Atmaca, görme engelliler ve vatandaşlar katıldı.