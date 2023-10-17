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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Kayseri'de protesto edildi

        Kayseri'de toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 23:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:08
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Kayseri'de protesto edildi
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        Kayseri'de toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto etti.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından harekete geçen vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganı atarken zaman zaman tekbir de getirdi.

        Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda İsrail'e tepki göstererek, bu zulmün bir an önce sona ermesini istedi.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavi ve okunan duanın ardından dağıldı.

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