Melikgazi'ye yapılacak merkez için imzalar atıldı
Kayseri'ye hayırsever desteğiyle yapılacak cami, Kur'an kursu ve aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı.
Kayseri'ye hayırsever desteğiyle yapılacak cami, Kur'an kursu ve aile sağlığı merkezi için protokol imzalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki protokol imza törenine, Vali Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve hayırsever Ali Başyazıcıoğlu ile ailesi katıldı.
İmza töreninde konuşan Vali Çiçek, projeye göre cami, Kur'an kursu ve aile sağlığı merkezinin aynı alan içerisinde yer alacağını belirtti.
Çiçek, hayırsever Başyazıcıoğlu ile Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu ise Gültepe Mahallesi'ne güzel bir kompleks yapılacağını belirtti.
Hayırsever Başyazıcıoğlu da projeye destek verenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.