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        Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde finale kalan yapımlar belli oldu

        Kayseri 11. Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride 21 belgesel ve kısa film finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:58
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        Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde finale kalan yapımlar belli oldu
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        Kayseri 11. Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride 21 belgesel ve kısa film finale kaldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ve Erciyes Üniversitesinin katkısıyla Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali, 11'inci kez sinemaseverlerle buluşacak.

        21 Ekim'de başlayacak ve 23 Ekim'e kadar devam edecek festivalde Ulusal Belgesel Film kategorisinde 10 ve Ulusal Kısa Film kategorisinde 11 film yarışacak.

        Ulusal Belgesel Film kategorisinde, Beyaz Dağın Çocukları, Ekmek Teknesi, Hayatımın En Güzel Günü, Emma, Kaf Kaf, Iska, Karanlıkta Kaybolanlar, Vira, Kavur ve Seyid Çolak finalist oldu.

        Ulusal Kısa Film kategorisinde ise Çamaşır İpi, 22, Yarının Hayali, The Maze, İntihar Bekçisi, Ben Tek Siz Hepiniz, Gece Babamızı Ararken, Avrupa Fatihi, Yavru Karınca, Pus ve Dıstan finale kaldı.

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