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        Başkan Çolakbayrakdar okullardaki temizlik çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediyesinin 7 yıl önce "Sağlığınız bizim için önemli" sloganı ile okullarda başlattığı temizlik çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:49 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:49
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        Başkan Çolakbayrakdar okullardaki temizlik çalışmalarını inceledi
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        Kocasinan Belediyesinin 7 yıl önce "Sağlığınız bizim için önemli" sloganı ile okullarda başlattığı temizlik çalışması sürüyor.

        Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 88 okulda 5 ekip ve 17 personelle haftada bir temizlik yapılıyor.

        Argıncık Mahallesi’ndeki Cevdet Sunay İlkokulu’nda hijyen çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi.

        Öğrencilere hijyenik ortam sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında yaşadığımız çevreye ve insanımızın hayatına fark katacak hizmetler yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

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