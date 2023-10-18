Başkan Çolakbayrakdar okullardaki temizlik çalışmalarını inceledi Kocasinan Belediyesinin 7 yıl önce "Sağlığınız bizim için önemli" sloganı ile okullarda başlattığı temizlik çalışması sürüyor.

Kocasinan Belediyesinin 7 yıl önce "Sağlığınız bizim için önemli" sloganı ile okullarda başlattığı temizlik çalışması sürüyor.

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 88 okulda 5 ekip ve 17 personelle haftada bir temizlik yapılıyor.

Argıncık Mahallesi’ndeki Cevdet Sunay İlkokulu’nda hijyen çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilere hijyenik ortam sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında yaşadığımız çevreye ve insanımızın hayatına fark katacak hizmetler yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.