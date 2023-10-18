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        Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'na ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüs seferleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:57
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        Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'na ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Kitap Fuarı'na ücretsiz otobüs seferleri sürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ticaret Merkezi'nde 13 Ekim'de açılan 6. Kitap Fuarı'na vatandaşların kolay erişebilmeleri için belirlenen duraklardan yarım saat aralıkla düzenlenen ücretsiz otobüs seferleri devam ediyor.

        Ücretsiz seferler, fuarın sona ereceği 22 Ekim'e kadar sürecek.

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