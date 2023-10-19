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        Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 1200 öğrenci İstiklal Marşı'nı okudu

        Kayseri'de 6 lisede eğitim gören 1200 öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:29
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        Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 1200 öğrenci İstiklal Marşı'nı okudu
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        Kayseri'de 6 lisede eğitim gören 1200 öğrenci, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Kayseri Gençliği 100. Yılda İstiklal Yolunda" etkinliğine Nuh Mehmet Baldöktü, Osman Ulubaş Köşk, Sema Yazar, Nuh Mehmet Küçükçalık ve Sami Yangın Anadolu liseleri ile Kayseri Fen Lisesi'nden toplam 1200 öğrenci katıldı.

        Etkinlikte öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, öncelikle Filistin'de yaşanan insanlık zulmünü kınadıklarını bildirdi.

        Karaköse, "Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz bu etkinlikte sizleri bu şekilde görmek, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri geleceğe hazırlarken dimdik durmanızı, bu vatanı, bayrağı ve sancağı sonuna kadar sahiplenmenizi, bunun için de ne gerekiyorsa hep beraber işbirliği içerisinde yapacağımızı buradan sizlere söylüyorum. Bizlerin en güçlü yanı sizlersiniz. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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