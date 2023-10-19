Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri törenle sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri törenle sahiplerine teslim edildi.

        Erciyes Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite çatısı altındaki öğrencileri hayata hazırlamak, sosyal faaliyetleri en üst seviyede tutmak için çalıştıklarını söyledi.

        Altun, bu kapsamda öğrencileri alanında duayen isimlerle sık sık bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

        İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın da fakültelerinin sektörle ilgili düzenlenen çeşitli yarışmalardan dereceyle döndüğünü ifade etti.

        Aydın, hem fakültenin açılış dersine alanında uzman isimleri getirmeye hem de öğrencileri teşvik için ödül törenleri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

        Her türlü sorunlarında iş insanı Süleyman Çetinsaya'dan destek gördüklerini vurgulayan Aydın, katkıları için teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından ERÜ İletişim Fakültesinden daha önce mezun olmuş ve sektörde çalışanlara teşvik ödülü verildi.

        Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.

        Ödül töreninin ardından haber spikeri Nazlı Çelik, "Türkiye'de İletişim ve Medya Etiği" konulu açılış dersi verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki sarraflardan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        Kayseri'deki sarraflardan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
        Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 1200 öğrenci İstiklal Marşı'nı okudu
        Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 1200 öğrenci İstiklal Marşı'nı okudu
        Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın hedefi coşkulu oyun:
        Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın hedefi coşkulu oyun:
        Engelliler kooperatif sayesinde üretime katkı sunuyor
        Engelliler kooperatif sayesinde üretime katkı sunuyor
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        'Erciyes 2023 Tatbikatı' gece atlayışı ile başladı
        'Erciyes 2023 Tatbikatı' gece atlayışı ile başladı