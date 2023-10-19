Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri törenle sahiplerine teslim edildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen Süleyman Çetinsaya İletişim ve Medya Teşvik Ödülleri törenle sahiplerine teslim edildi.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite çatısı altındaki öğrencileri hayata hazırlamak, sosyal faaliyetleri en üst seviyede tutmak için çalıştıklarını söyledi.

Altun, bu kapsamda öğrencileri alanında duayen isimlerle sık sık bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın da fakültelerinin sektörle ilgili düzenlenen çeşitli yarışmalardan dereceyle döndüğünü ifade etti.

Aydın, hem fakültenin açılış dersine alanında uzman isimleri getirmeye hem de öğrencileri teşvik için ödül törenleri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Her türlü sorunlarında iş insanı Süleyman Çetinsaya'dan destek gördüklerini vurgulayan Aydın, katkıları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ERÜ İletişim Fakültesinden daha önce mezun olmuş ve sektörde çalışanlara teşvik ödülü verildi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de katıldı.

Ödül töreninin ardından haber spikeri Nazlı Çelik, "Türkiye'de İletişim ve Medya Etiği" konulu açılış dersi verdi.