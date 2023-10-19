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        Kayseri'deki sarraflardan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki

        Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Cemal Demircioğlu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:53
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        Kayseri'deki sarraflardan İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki
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        Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Cemal Demircioğlu, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Demircioğlu, yazılı açıklamasında, çocukları katleden ve Gazze'deki hastaneyi bombalayan İsrail'i kınadı.

        İsrail'in Filistin halkına yönelik insanlık dışı saldırılarının son dönemde arttığını belirten Demircioğlu, "Bebeklerin, çocukların ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan el-Ehli Baptist Hastanesi saldırısını derneğimiz olarak şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden tüm Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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