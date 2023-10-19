Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, aile sağlığı merkezi inşaatını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden aile sağlık merkezi inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yapımı devam eden aile sağlık merkezi inşaatına geldi.

Çolakbayrakdar, kasım ayında aile sağlığı merkezi inşaatının tamamlanacağını ifade ederek, ilçeye iyi hizmetler vermek için çalıştıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Erşan da sağlık konusunda destekleri için Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.