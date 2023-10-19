AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Koca'ya YÖK'ten üstün başarı ödülü

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Koca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) üstün başarı ödülü aldı.

AGÜ’den yapılan açıklama göre, Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2023-2024 akademik yıl açılış töreninde ödülünü aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülü alan Dr. Koca, bireysel alanda fen ve mühendislik bilimleri kategorisinde ‘Rüzgar türbini kanatlarında esnekliğin yeri ve boyunun değişimi ile akış kontrol kabiliyetinin incelenmesi” projesi ile ödüle layık görülmüştü.