Kayseri'de cinayet ve yaralama olayı sanıklarının yargılanmasına devam edildi Kayseri'de sünnet düğününde başlayan ve düğünden sonra silahlı kavgaya dönüşen, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de sünnet düğününde başlayan ve düğünden sonra silahlı kavgaya dönüşen, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin haklarında dava açılan 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu müşteki sanık Y.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz müşteki sanıklar A.K, F.K, M.E.G, Ö.T, R.K, Y.K. ve A.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların "iştirak halinde kasten öldürme", "iştirak halinde kasten öldürmeye teşebbüs", "iştirak halinde kasten yaralama" ve "iştirak halinde mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.T. savunmasında, olay gecesi karşı tarafın kendilerine silahla ateş açtığı yerin karanlık olduğunu, o yöne doğru silahla karşılık verdiğini öne sürerek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanıkların avukatları esasa ilişkin savunmaları hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık Y.T'nin tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kayseri'de 21 Ağustos 2022'de sünnet düğününde tartışıp kavga ettikten sonra ayrılan iki grup arasında, sonrasında Buğdaylı Mahallesi'nde tüfek ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavga yaşanmıştı.

Kavgada silahla vurulan A.F. hayatını kaybetmiş, A.K. ise yaralanmıştı. Olayın ardından Y.T'nin de aralarında bulunduğu 8 sanık gözaltına alınmıştı.