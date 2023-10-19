Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu 11. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride değerlendirme yapacak jüri üyeleri belirlendi.

11. Kayseri Altın Çınar Film Festivali'nde iki kategoride değerlendirme yapacak jüri üyeleri belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Erciyes Üniversitesinin katkılarıyla Anadolu Sinemacılar Derneğinin düzenlediği 11. Kayseri Altın Çınar Film Festivali jüri üyeleri belli oldu.

Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film olmak üzere iki kategoride yarışma düzenleyen festival ulusal bağımsız sinemacılara desteğini sürdürüyor.

Festivalde Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri senarist yönetmen Ahmet Toklu, Doç. Dr. Burak Medin ve Öğretim Görevlisi Rıza Oylum olarak belirlendi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri ise yapımcı yönetmen Ahmet Seven, senarist ve yönetmen Nevres Salih, yönetmen Mehmet Köprü oldu.

Festival, 21-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.