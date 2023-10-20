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        Kayseri'de firari 9 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:29
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        Kayseri'de firari 9 hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik 24 personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yakalanan 9 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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