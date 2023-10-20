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        Kayseri'de KTO ve OSB başkanlarından İsrail'e tepki

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:43
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        Kayseri'de KTO ve OSB başkanlarından İsrail'e tepki
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        Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Gülsoy, mesajında, vahşette sınır tanımayan, masumları acımasızca öldüren, her türlü yaşam hakkını zalimce gasp eden, orantısız güç kullanarak savaş suçları işleyen İsrail'in mutlaka durdurulması gerektiğini ifade etti.

        İsrail'in akıttığı kandan sorumlu tutularak, cezalandırılması gerektiğini belirten Gülsoy, ülkece yasta olduklarını belirtti.

        İsrail'in insanlık dışı saldırısını lanetlediğini kaydeden Gülsoy, Filistin halkının yanında olduklarını ve acılarını paylaştıklarını aktardı.

        Yalçın da İsrail'in Gazze’de Filistinlilere karşı yürüttüğü insanlık dışı saldırıları kınadığını vurguladı.

        Dünyanın gözü önünde bir hastanenin bombalanmasının insanlığa yapılmış ağır bir saldırı ve açık bir savaş suçu olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri bulunmayan bu insanlık dışı vahşete sessiz kalmamalıdır. Bu alçaklığı şiddetle kınıyorum. Filistin halkının yanındayız, onları destekliyor ve acılarını paylaşıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara zulmedenler kahrolsun." ifadelerini kullandı.

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