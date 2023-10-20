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        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 20:39
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        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor maçı, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak.

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