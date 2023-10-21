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        Kayseri Üniversitesi Genç Ofis açıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kayseri Üniversitesinde de (KAYÜ) kurulan Genç Ofis'in açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:21
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        Kayseri Üniversitesi Genç Ofis açıldı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kayseri Üniversitesinde de (KAYÜ) kurulan Genç Ofis'in açılışı gerçekleştirildi.

        KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 15 Temmuz Yerleşkesi'nde kurulan ofisin açılışına Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Şenol Esmer ve Ömer Tekeş, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Vali Çiçek burada yaptığı konuşmada her insanın değişik aidiyetinin bulunduğunu ve öğrenciler için üniversite hayatının ve eğitim aldığı üniversitenin ayrı bir aidiyet oluşturduğunu kaydetti.

        Çiçek, "Kayseri'de siz gençlerimizin daha huzurlu bir yaşam sürmeleri ve daha çok sosyal ve kültürel aktivitede bulunmanız için şehrin yöneticileri olarak çaba gösteriyoruz. O yüzden bu yıl sizler için daha çok sosyal ve kültürel etkinlik planlıyoruz. Konser, tiyatro ve benzeri sosyal, kültürel faaliyetlerle sürekli yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

        Rektör Karamustafa ise 2018 yılında kurulan KAYÜ'de öğrencilerine en iyi şekilde hizmet vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından Genç Ofis'in açılış kurdelesi kesildi.

        Açılışın ardından Çiçek, üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

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