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        Kayserispor'da tüzük tadili için olağanüstü genel kurul yapıldı

        Kayserispor Kulübünün tüzük tadili için olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:51
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        Kayserispor'da tüzük tadili için olağanüstü genel kurul yapıldı
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        Kayserispor Kulübünün tüzük tadili için olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Kulüp başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleriyle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katılımıyla Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, divan heyeti seçildi.

        Gündemin kabul edilmesinin ardından 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri okunduktan sonra değişiklikler genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu.

        Oylamanın ardından kanun gereği eski tüzükte kulüp için kullanılan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi.

        Başkan Çamlı burada yaptığı konuşmada, Kayserispor'un son aylarda spor kamuoyu önünde ciddi bir sınav verdiğini söyledi.

        Günlük tartışmalarla değil, icraatlarıyla konuşulmak istediğini vurgulayan Çamlı, "Bu kulübe yapılmış o kadar çok kötülük var ki, bunları burada anlatmak istemiyorum. Zamanı geldiğinde Kayserispor'un haklarını savunmak için hukuk çerçevesinde elimizden geleni yapacağız. Biz son dönemde Kayserispor'un sorunlu 60 dosyasını çözen onurlu ve gururlu bir başkan olarak huzurunuza çıktım. İnşallah kalan 16-17 dosyamızı da büyüklerimizin desteğiyle çözeceğiz." dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayserispor'un kentin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, herkesi bu değere sahip çıkmaya davet etti.

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