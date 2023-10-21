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        Kayseri'de öğrenciler elektrikli otomobilleri yakından tanıma imkanı buldu

        Kayseri'de lise öğrencileri, elektrikli otomobilleri yakından tanıma imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:11
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        Kayseri'de öğrenciler elektrikli otomobilleri yakından tanıma imkanı buldu
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        Kayseri'de lise öğrencileri, elektrikli otomobilleri yakından tanıma imkanı buldu.

        50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, çeşitli markalara ait 6 elektrikli otomobili inceledi.

        Öğrenciler, otomobil sahiplerine batarya, hız, kullanım kolaylığı ve istasyon imkanlarıyla ilgili soru sordu.

        Kullanıcılar da otomobillerin avantaj ve dezavantajlarıyla ilgili bilgi verdi.

        Bilişim teknolojileri öğretmeni Can Yıldız, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin teknoloji temalı dersler aldığını, gerçek ürünleri bu etkinlikte inceleme imkanı bulduğunu söyledi.

        Öğrencilerin daha önce otomobillerin fabrika verilerini incelediğini anlatan Yıldız, "Bu veriler ışığında kullanıcı deneyimlerini de sordular. Kullanıcı deneyimleri neler, yaşadıkları sorunlar neler, istasyon sayısı yeterli mi, bunları konuştuk." dedi.

        Öğrencilerden Yakup Varol da araç sahiplerinden güzel bilgiler edindiklerini, otomobilleri yakından incelediklerini için mutlu olduklarını dile getirdi.

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