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        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:00
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        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Bahçelievler Mahallesi 2. Cadde üzerinde E.Ş. ile M.K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine yaşanan kovalamaca sonucu M.K, E.Ş'yi Rıfat Karahan Camisi'nin bahçesinde bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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