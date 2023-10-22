Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un bu sezon attığı 10 golün 8'ini kaydeden Mame Thiam, takımının gol yükünü sırtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:10 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un bu sezon attığı 10 golün 8'ini kaydeden Mame Thiam, takımının gol yükünü sırtladı.

        Sarı-kırmızılı ekibin Senegalli golcüsü Thiam, bu sezon takımıyla çıktığı 9 lig maçının 5'inde gol sevinci yaşarken, toplanan 13 puanın 11'ine doğrudan katkı sağladı.

        Ligde forma giydiği maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandıran Thiam, bir de gol pası vererek takımının attığı 10 golün 9'unda rol oynadı.

        Bu sezon ilk golünü deplasmanda İstanbulspor'a karşı kaydeden Thiam, Yılport Samsunspor ve Bitexen Antalyaspor'a 1'er, Gaziantep FK'ye 2 gol attı.

        Son oynanan lig mücadelesinde ise Çaykur Rizespor ağlarını 3 kez havalandırmayı başaran Thiam, Yılport Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçta Uzodimma'nın attığı golün de asistini yapmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin provası yapıldı
        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin provası yapıldı
        TURKOVAC'ın üretildiği aşı merkezinin yeni binasında geleceğin bilim insanl...
        TURKOVAC'ın üretildiği aşı merkezinin yeni binasında geleceğin bilim insanl...
        Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor
        Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor
        Kayseri'de camide oynarken camla kolu kesilen çocuk yaralandı
        Kayseri'de camide oynarken camla kolu kesilen çocuk yaralandı
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
        Kayseri'de park halindeki otomobil yandı