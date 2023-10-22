Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de yapılan çalışmaları inceledi

        Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 22.10.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de yapılan çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serbest Bölge'yi gezen Palancıoğlu, bulundukları bölgenin yurt dışına ihracat yapan sanayicilerinin üretim yaptığı bir yer olduğunu belirtti.

        Yeni açılacak 40 fabrika ile istihdamın 10 bine çıkacağını aktaran Palancıoğlu, şu anda 6 bin kişinin istihdam edildiğini anlattı.

        Palancıoğlu, Erciyas Vagon Fabrikası açılacağını ifade ederek, Kayseri'de yapılan en büyük yatırımın olacağını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor
        Kayserispor'un gol yükünü Mame Thiam sırtlıyor
        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin provası yapıldı
        Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin provası yapıldı
        TURKOVAC'ın üretildiği aşı merkezinin yeni binasında geleceğin bilim insanl...
        TURKOVAC'ın üretildiği aşı merkezinin yeni binasında geleceğin bilim insanl...
        Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor
        Kayserispor'un sahasında bileği bükülmüyor
        Kayseri'de camide oynarken camla kolu kesilen çocuk yaralandı
        Kayseri'de camide oynarken camla kolu kesilen çocuk yaralandı