Başkan Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de yapılan çalışmaları inceledi Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Serbest Bölge'de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Serbest Bölge'yi gezen Palancıoğlu, bulundukları bölgenin yurt dışına ihracat yapan sanayicilerinin üretim yaptığı bir yer olduğunu belirtti.

Yeni açılacak 40 fabrika ile istihdamın 10 bine çıkacağını aktaran Palancıoğlu, şu anda 6 bin kişinin istihdam edildiğini anlattı.

Palancıoğlu, Erciyas Vagon Fabrikası açılacağını ifade ederek, Kayseri'de yapılan en büyük yatırımın olacağını kaydetti.