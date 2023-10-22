Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri'de söyleyişe katıldı
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri'de düzenlenen kitap fuarı kapsamında söyleşiye katıldı.
Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kayseri'de düzenlenen kitap fuarı kapsamında söyleşiye katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortaylı, 6. Kitap Fuarı kapsamında Erciyes Kültür Merkezi'ndeki söyleşide okuyucularıyla buluştu.
Kayseri'nin ticari ve siyasi hamleler yaptığını anlatan Ortaylı, şehrin Türk siyasi tarihinde büyük çatışmalar görmediğini dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da söyleyişe katılanlara teşekkür etti.
Ortaylı, daha sonra okuyucuların kitaplarını imzaladı.