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        Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki park çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:31
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        Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki park çalışmasını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar 5 bin 500 metrekarelik alanda yapımı devam eden parkı gezerek bilgi aldı.

        Burada açıklama yapan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni bir sosyal alan kazandırdıklarını belirterek, "Mahallelere yeni parklar yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Oruçreis Mahallesi'ne de yeni bir park daha kazandırıyoruz. Hem oyun gruplarıyla hem yeşil alanlarıyla hem de ağaç eviyle bu bölgede yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz istifade etmiş olacak." ifadelerini kullandı.

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